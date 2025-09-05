Lawrence Vigouroux valoró su debut en La Roja: Es un sueño hecho realidad

Tras la dura derrota de la selección chilena frente a Brasil en el Maracaná, el portero nacional Lawrence Vigouroux compartió un escrito a través de sus redes sociales valorando la oportunidad de debutar con la camiseta de La Roja.

"Sentimientos encontrados, trabajé tan duro para este momento", comenzó reconociendo el futbolista que milita en Swansea y que tiene raíces británicas.

Seguido a esto, Vigouroux expresó: "Poder usar nuestra camiseta es un sueño hecho realidad, no solo para mí, sino para toda mi familia".

Si bien el marcador no acompañó, el meta de 31 años destacó el orgullo de haber cumplido uno de sus grandes anhelos: "El resultado no era el que queríamos, pero estoy orgulloso y agradecido de haber tenido la oportunidad de representar a nuestro país".