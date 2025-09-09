Lawrence Vigouroux y Luciano Cabral asoman como titulares ante Uruguay

Luego que Thomas Gillier asomó como opción para ocupar el arco este martes ante Uruguay, el técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, sigue pensando en repetir a Lawrence Vigouroux bajo los tres palos.

En la práctica de este martes, el DT interino optó por el arquero de Swansea luego de su buena actuación ante Brasil.

En defensa, probó con Fabián Hormázabal por derecha, Iván Román y Paulo Díaz como centrales -con Guillermo Maripán como opción- y con Gabriel Suazo por la banda zurda.

En el medio asoman Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en la contención (Felipe Loyola e Ignacio Saavedra también sumaron minutos) y como novedad aparece Luciano Cabral como enlace.

Mientras que en ofensiva Córdova practicó con Lucas Cepeda, Bruno Barticciotto y Alvaro Ramos, aunque Ben Brereton también fue opción por el centro del ataque.

El partido entre Chile y Uruguay se jugará desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional y tú lo podrás seguir en las plataformas de Cooperativa Deportes.