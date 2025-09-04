Los memes que dejó la caída de La Roja ante Brasil en el Maracaná
Publicado:
La selección chilena sucumbió por 3-0 en su visita a Brasil y se mantuvo en el fondo de la tabla en la penúltima fecha de las Clasificatorias 2026. Los memes no se hicieron esperar en redes sociales, con ironías sobre el recuerdo de Ricardo Gareca y burlas por el decidor marcador en Maracaná.
