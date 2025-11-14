Luto en el fútbol: Falleció Xabier Azkargorta

Este viernes se confirmó el fallecimiento del exentrenador de la selección chilena, el español Xabier Azkargorta, quien murió a los 72 años tras problemas cardíacos.

El vasco es recordado por su paso por la Roja entre 1995 y 1996, donde dirigió 18 partidos con nueve triunfos, cinco empates y cuatro derrotas, siendo el técnico del elenco nacional en la Copa América de 1995 donde Chile quedó eliminado en la fase grupal con apenas un punto.

Su recorrido con la selección terminó abruptamente tras el estreno en las Clasificatorias al Mundial de Francia 1998, donde Chile igualó 1-1 ante Venezuela en Barinas con un agónico gol de Javier Margas.

Azkargorta llegó a Chile precedido del éxito que tuvo con la selección de Bolivia, donde dirigió a la generación dorada logrando una histórica clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994.

El vasco también dirigió en España, Japón, México y clubes bolivianos, conquistando con Bolívar dos títulos nacionales, lo que sumó a la J League que ganó con Yokohama Marinos.