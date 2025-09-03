Malas noticias para la Roja: Darío Osorio quedó descartado por un desgarro

Nicolás Córdova, técnico de la selección chilena, sumó sus primeros problemas de cara al duelo de este jueves ante Brasil luego de confirmarse que el atacante de la Roja Darío Osorio sufrió un desgarro y será baja en el Maracaná y en el duelo del próximo martes ante Uruguay.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el jugador sintió una molestia en la última práctica de este miércoles, justo antes de viajar a Río de Janeiro.

Ante ello, Osorio quedó liberado de la Roja.

Además, se informó que Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto se presentaron con lesiones musculares a la concentración, por lo que tampoco viajarán a tierras cariocas.

En ambos casos se aclaró que permanecerán en "Juan Pinto Durán" trabajando con el cuerpo médico a la espera de resolver si son opción para jugar el próximo martes ante los charrúas.