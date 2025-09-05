Marcelo Bielsa se acordó de la Roja en la previa de su visita a la selección chilena

El entrenador argentino Marcelo Bielsa, extécnico de la Roja y hoy al mando de Uruguay, se acordó de la selección chilena en la previa del duelo que ambos elencos jugarán el próximo martes en el Estadio Nacional por la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

El rosarino habló luego de sellar la clasificación charrúa tras la victoria ante Perú y ahí comparó los procesos que ha encabezado rumbo a una Copa del Mundo dedicándoles especiales palabras al cuadro que lideró en el camino a Sudáfrica 2010.

"Chile fue una generación muy buena de jugadores. Los jóvenes de esa generación: Isla, Vidal, Alexis, Aránguiz, todos ellos, eran un montón de jugadores bárbaros empujando para ganarse un espacio. Y otro grupo de mayores: Suazo, Matías, Bravo. Todo muy compensado y con una muy buena sinergia interna", comentó.

"En el caso de Argentina, no logré yo que el pico de rendimiento se extendiera para cuando era indispensable, que era el Mundial. En Chile fue una experiencia hermosa, con los jugadores y por la relación que establecieron con su público. A mí me hubiera encantado poder seguir en ese proyecto cuatro años más, pero bueno, las cosas no se dieron", expresó.