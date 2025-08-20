Medio aseguró que La Roja tendrá inédito cambio de color en su próxima camiseta de visita

Las marcas se alistan para lanzar sus nuevas colecciones en ocasión del Mundial 2026 y se reveló un cambio inédito para la próxima camiseta alternativa de La Roja.

El medio especializado Footy Headlines aseguró que el seleccionado nacional dejará de lado el histórico color blanco para la casaquilla visitante, incluso descartando el azul utilizado en algunas oportunidades.

Según el portal, el segundo uniforme pasará a ser de un inédito color marrón, acompañado del azul como tono secundario. Como el resto de selecciones, la segunda camiseta tendrá el logo "Originals" de Adidas, mientras que la local lucirá el símbolo tradicional de las tres rayas.

El mismo sitio web filtró el que sería la próxima camiseta local de La Roja, con detalles en un rojo más oscuro, blanco como base del cuello y un jocktag de un cóndor; además de revelar el aumento de grosor en las características líneas de las mangas.