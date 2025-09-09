Medio uruguayo destacó a Lawrence Vigouroux: Le arrebató el puesto a Cortés
El guardameta chileno se llenó elogios tras su partido ante Brasil.
El guardameta chileno se llenó elogios tras su partido ante Brasil.
En la previa del duelo entre La Roja y la selección uruguaya, un medio "charrúa" destacó al guardameta Lawrence Vigouroux, detallando su trayectoria en el fútbol y los elogios que se llevó tras el duelo ante Brasil por Clasificatorias.
"Bajo el mando de Nicolás Córdova, el equipo trasandino volverá a contar en el arco con un portero que le arrebató el puesto en la selección a Brayan Cortés, actual arquero de Peñarol. Se trata de Lawrence Vigouroux", señaló El País.
El medio mencionó que Vigouroux ha expresado su preferencia por defender a Colo Colo en Chile, según comentarios del propio guardameta.
Por último, se destacaron los elogios del arquero campeón del Mundial de Estados Unidos 1994 con Brasil, Claudio Taffarel: "Es muy bueno. Lo vi muy tranquilo y sé que juega en Inglaterra. Es hábil con los pies, no comprometió nada y no tuvo culpa en los goles recibidos".