Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y bruma
Santiago23.5°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Medio uruguayo destacó a Lawrence Vigouroux: Le arrebató el puesto a Cortés

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El guardameta chileno se llenó elogios tras su partido ante Brasil.

Medio uruguayo destacó a Lawrence Vigouroux: Le arrebató el puesto a Cortés
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En la previa del duelo entre La Roja y la selección uruguaya, un medio "charrúa" destacó al guardameta Lawrence Vigouroux, detallando su trayectoria en el fútbol y los elogios que se llevó tras el duelo ante Brasil por Clasificatorias.

"Bajo el mando de Nicolás Córdova, el equipo trasandino volverá a contar en el arco con un portero que le arrebató el puesto en la selección a Brayan Cortés, actual arquero de Peñarol. Se trata de Lawrence Vigouroux", señaló El País.

El medio mencionó que Vigouroux ha expresado su preferencia por defender a Colo Colo en Chile, según comentarios del propio guardameta.

Por último, se destacaron los elogios del arquero campeón del Mundial de Estados Unidos 1994 con Brasil, Claudio Taffarel: "Es muy bueno. Lo vi muy tranquilo y sé que juega en Inglaterra. Es hábil con los pies, no comprometió nada y no tuvo culpa en los goles recibidos".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada