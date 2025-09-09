Medio uruguayo destacó a Lawrence Vigouroux: Le arrebató el puesto a Cortés

En la previa del duelo entre La Roja y la selección uruguaya, un medio "charrúa" destacó al guardameta Lawrence Vigouroux, detallando su trayectoria en el fútbol y los elogios que se llevó tras el duelo ante Brasil por Clasificatorias.

"Bajo el mando de Nicolás Córdova, el equipo trasandino volverá a contar en el arco con un portero que le arrebató el puesto en la selección a Brayan Cortés, actual arquero de Peñarol. Se trata de Lawrence Vigouroux", señaló El País.

El medio mencionó que Vigouroux ha expresado su preferencia por defender a Colo Colo en Chile, según comentarios del propio guardameta.

Por último, se destacaron los elogios del arquero campeón del Mundial de Estados Unidos 1994 con Brasil, Claudio Taffarel: "Es muy bueno. Lo vi muy tranquilo y sé que juega en Inglaterra. Es hábil con los pies, no comprometió nada y no tuvo culpa en los goles recibidos".