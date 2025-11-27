Milad y opción de Pellegrini en La Roja: Depende de él, porque las puertas siempre estarán abiertas

Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol de Chile y la ANFP, nuevamente abordó la opción del técnico Manuel Pellegrini en la selección nacional y afirmó que la decisión está en manos del entrenador de Real Betis, ya que las "puertas están abiertas" en La Roja.

"Independientemente que haya algún tipo de comunicación, que es normal, hay una relación cercana, es chileno y está preocupado de la selección y del fútbol chileno", declaró Milad a TNT Sports, tras su presentación en el Cuarto Congreso Internacional del Fútbol FFCH.

En la misma línea, Milad reiteró que "siempre he dicho que depende él, la decisión es de él".

"Está vigente en Europa, tiene fuerzas, se nota la calidad profesional y humana y lo que pone en cada uno de sus compromisos. Va a depender de él porque las puertas siempre van a estar abiertas", precisó.

Finalmente, sobre la contratación de un técnico para La Roja, Milad sostuvo que "no hay prisas" y adelantó que Nicolás Córdova continuará como interino hasta que llegue un entrenador para La Roja.

"Comenzará la clasificatorias en marzo o junio de 2027, tenemos bastante tiempo. Él (Córdova) va a seguir a cargo del fútbol formativo y si no se da la llegada del futuro técnico, él va a seguir como interino hasta que llegue el técnico de forma definitiva", cerró.