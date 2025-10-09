Miranda: Llamamos a jugadores de la Sub 20 para que se sientan parte del proyecto al Mundial 2030

En la antesala del amistoso frente a Perú por la fecha FIFA, el entrenador Sebastián Miranda atendió a los medios reunidos en el Estadio Bicentenario de La Florida y se refirió a su rol como director técnico interino de La Roja adulta. Además, indicó que la citación de jugadores que participaron en el Mundial Sub 20 es para que empiecen a integrarse al proyecto de cara a la Copa del Mundo 2030.

"Respecto a la nómina, hay jugadores que se repiten porque están en un momento deportivo que les permite estar en la selección. Se decidió llamar algunos de la Sub 20 para que se sientan parte de este proyecto que queremos de cara al Mundial 2030", aclaró.

Respecto a la oportunidad de dirigir a La Roja adulta, Miranda señaló que "cuando se formó este proyecto de selecciones menores y Nicolás (Córdova) me invitó, siempre se habló de que no existía un entrenador para una categoría en específico. Nos apoyamos entre todos para generar una metodología de trabajo", explicó Miranda, quien está a cargo de la selección juvenil sub 17.

Miranda también valoró "el hecho de tener dos selecciones menores que participen en un mismo año en un Mundial es positivo. Después podremos analizar en cuanto a lo que es la participación, pero la Sub 17 y Sub 20 mañana estarán preparados para el equipo adulto".

"Ojalá repetir esta experiencia, que no sea algo de pocas veces. En marzo tenemos un Sudamericano Sub 17 porque se van a jugar cinco mundiales seguidos en Qatar. Ojalá que el próximo año la Sub 20 participen de otro Mundial y no sea una casualidad", cerró.

La Roja enfrentará a Perú este viernes a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Bicentenario de La Florida y lo podrás seguir en nuestras plataformas.