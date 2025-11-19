Nelson Tapia: Si traen a una persona experimentada como Manuel Pellegrini, sería lo ideal

Nelson Tapia, emblemático arquero de la selección chilena en el Mundial de Francia 1998 y medalla de bronce en Sydney 2000, se refirió al momento que vive La Roja, abordando la búsqueda de entrenador, el recambio en puestos clave, como el arco, y el liderazgo.

Sobre la elección del nuevo DT, Tapia considera que hay dos nombres que son las opciones correctas. "El Nico (Córdova) viene trabajando su grupo, ha trabajado bastante bien y ha incorporado también a los chicos jóvenes", comentó sobre el interino.

Al igual que otros de sus excompañeros, ve con muy buenos ojos la posible llegada del Ingeniero. "Me parece que si van a traer a una persona experimentada como don Manuel Pellegrini, sería lo ideal. Entre las dos personas son las más indicadas", sentenció.

Como voz autorizada en el arco, el exportero analizó el presente de los guardametas de la selección. "Me parece que siempre hay recambio. A -Lawrence- Vigouroux me parece que lo hicieron jugar muy, muy tarde, pero está correcto", opinó sobre el actual titular. Además, tuvo palabras para las alternativas: "Thomas Gillier de a poco va a ir sumando minutos. No hay que olvidarse de Brayan Cortés, también hizo partidos muy buenos. Me parece que hay recambio y gente para trabajarlo".

Finalmente, abordó la capitanía de Gabriel Suazo, destacando su rol, pero haciendo un llamado a que surjan nuevos referentes. "Me parece que lo hace correctamente, pero el liderazgo también debe aparecer de otro tipo de jugadores, no solamente con la jineta. Siempre estamos necesitados de líderes y viene apareciendo gente joven que tiene que tomar ese liderazgo", concluyó Tapia.