Nicolás Córdova lideró nueva sesión de entrenamientos en La Roja para el duelo ante Uruguay
La acción no se detiene en La Roja, ya que este sábado los seleccionados nacionales sumaron una nueva sesión de entrenamientos encabezadas por Nicolás Córdova, con miras a la última fecha de las Clasificatorias frente a Uruguay este martes 9 de septiembre.
