Pedro Reyes sobre Pellegrini: Todos queremos que en algún momento se haga cargo de la selección

En medio de un emotivo reencuentro de la selección que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, el exdefensor Pedro Reyes se dio el tiempo para analizar el presente de La Roja y, en particular, la crucial búsqueda de un nuevo entrenador.

Consultado sobre quién debería asumir el mando del equipo, el mundialista en Francia 1998 no titubeó. "El ideal para mí, sí, es don Manuel. Yo creo que todos queremos que de alguna forma él pueda en algún momento hacerse cargo de la selección", afirmó Reyes, refiriéndose a Manuel Pellegrini.

El exzaguero profundizó en la importancia de que el próximo técnico sea chileno, argumentando que Pellegrini tiene todas las credenciales para el puesto.

"Sería muy importante. Y más que, para mí, es el que tiene todos los méritos y una trayectoria que habla por sí sola", sostuvo.

A pesar de su clara preferencia, Reyes también llamó a respaldar al actual técnico interino, Nicolás Córdova. "Hay que apoyarlo. Es el que está ahora en este momento", señaló.

Respecto al recambio en el equipo, Pedro Reyes valoró la aparición de "nombres nuevos" como el joven defensor Iván Román, y destacó la necesidad de consolidar alternativas para el futuro.

Sobre el rol de capitán que ha asumido Gabriel Suazo, el exjugador de Colo Colo tuvo palabras de elogio. "Lo conozco desde joven. Creo que es un ejemplo para esta selección, no ha sido fácil todo lo que ha logrado. Siempre, no se conformaba con nada", concluyó.