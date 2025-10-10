Ricardo Gareca sobre Brayan Cortés: "Seguramente lo van a pulir en Peñarol"

El ex director técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, sorprendió este viernes al alabar las condiciones del portero Brayan Cortés, quien atraviesa un dulce presente en Peñarol, cuadro al que arribó en calidad de préstamo desde Colo Colo.

En diálogo con el medio Carve Deportiva, el "Tigre" aseguró que el iquiqueño "es un atajador importante, es un arquero serio, importante. Se desenvuelve bien bajo palos, a mí en lo particular me gustó mucho el tiempo que estuve en Chile".

Sobre esa misma línea, el argentino recordó su etapa al mando de la Roja y señaló que "hubo una etapa en la que jugó Claudio Bravo, porque quería verlo al principio como estaba. Luego quise ver a (Gabriel) Arias y finalmente se mantuvo Cortés. Se quedó en el arco por su continuidad".

Consultado por la eventual continuidad del cancerbero en el Manya, Gareca sostuvo que si el golero se queda "seguramente lo van a trabajar en Peñarol, y lo van a pulir en los detalles que tiene. A mí me gustó mucho el tiempo que estuvo en Chile".

Desde su llegada al conjunto carbonero a inicios de agosto, el "Indio" ha sumado once titularidades entre el Clausura uruguayo y Copa Libertadores, recibiendo seis goles y ha dejado su arco en cero en seis ocasiones.

Para hacerse con los servicios de Cortés más allá de diciembre próximo, Peñarol tendrá que pagar alrededor de 1,2 millones de dólares a Colo Colo por su pase.