Rodrigo Godoy y el Mundial Sub 20: "Tenemos que demostrar por qué estamos en casa"

La selección chilena sub 20 ultima los detalles de cara a la Copa del Mundo que se disputará en nuestro país desde el 27 de septiembre al 19 de octubre, donde los pupilos de Nicolás Córdova intentarán cumplir con un buen papel.

Uno de los que apunta a estar en la lista final del estratego nacional Rodrigo Godoy, dialogó con los canales oficiales de la Roja y destacó los trabajos que ha realizado el equipo en el Monasterio Celeste, campo de entrenamiento de O'Higgins, club que lo formó y donde se encuentra actualmente.

"Es muy bonito estar acá, porque es mi casa y es súper cómodo todo. Tiene una instalación extraordinaria que nos sirve para ir mejorando día a día y para llegar bien al Mundial", partió señalando el atacante.

Sobre la lucha por ganarse un puesto para la cita planetaria, el extremo indicó que "la competencia de por sí, todos mis compañeros en el ataque son súper fuertes y día a día luchamos por ganarnos un puesto, y hay que darle con todo porque se viene un lindo desafío que es el Mundial".

Por otra parte, el oriundo de Graneros acentuó que "en los dos años que nos hemos estado preparando se ha formado un grupo súper lindo y cada uno tiene las metas claras de que tenemos que salir a luchar por cada partido que tenemos, más con nuestra gente que somos locales".

Por último, anticipando el amistoso del sábado ante Nigeria, Godoy remarcó que "tenemos que demostrar por qué estamos en casa. Los partidos internacionales nos ayudan a medirnos de igual a igual con cada selección y llegar de mejor manera para el Mundial".

El estreno de Chile en el Mundial Sub 20 será el sábado 27 de septiembre, ante Nueva Zelanda, a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional.