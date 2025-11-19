Rodrigo Tello: Pellegrini es el técnico más exitoso de la historia de Chile, es una carta segura

En medio del reencuentro de los héroes de Sydney 2000, la voz autorizada de Rodrigo Tello se hizo presente para analizar el complejo presente de la selección chilena y, más importante aún, su futuro.

Tras calificar la última campaña de Clasificatorias como "malísima", el exvolante zurdo no dudó en postular al candidato ideal para tomar las riendas de La Roja.

Consultado directamente por Manuel Pellegrini, Tello fue categórico en su respaldo: "Sabemos que es el técnico más exitoso de la historia de Chile. Así que, en ese sentido, sabemos que es una carta segura, ¿no?", afirmó con convicción.

El exjugador del Sporting de Lisboa y Besiktas recordó que el propio Ingeniero ha manifestado su deseo de dirigir a la selección, aunque la decisión final sigue en el aire.

"El lo ha comentado muchas veces, que le gustaría estar en la selección, terminar su carrera en la selección también", señaló Tello, agregando que la edad no es un impedimento para el actual estratego de Real Betis. "La edad es independiente, pero él está bien. Se nota que está en vigencia, está haciendo las cosas bien en Betis".

Para Rodrigo Tello, el éxito del próximo ciclo no solo depende de un técnico de jerarquía, sino también del desarrollo de la nueva generación de futbolistas. En ese contexto, destacó la importancia de que los jóvenes talentos den el salto al fútbol del Viejo Continente.

Al ser preguntado por nombres como Darío Osorio, el medallista de bronce fue claro: "Yo creo que Osorio, que ya lleva un tiempo allá en Europa, y eso es lo más importante. Mientras más jugadores tengamos en el fútbol extranjero y en el fútbol europeo, yo creo que la selección se fortalece", aseguró.

Tello trazó un paralelo con exitosos procesos anteriores, incluyendo la "Generación Dorada", para argumentar su punto. "Eso quedó demostrado. Mientras más tengas jugadores en Europa y jugando en competiciones que son bastante exigentes, la selección se hace más fuerte. Ojalá que puedan salir pronto y pueda formarse una buena selección con poderío para competir", concluyó.

El recuerdo de "CR7"

Fuera del análisis de La Roja, Tello también tuvo tiempo para recordar sus inicios en Sporting de Lisboa, donde compartió camarín con Cristiano Ronaldo en sus primeros años de carrera, quien hoy se acerca a los 1.000 goles como profesional.

"Era un proyecto, un talentoso. La cabeza que tenía yo creo que es la misma que tiene ahora, un ganador, siempre quiere ser el mejor", recordó Tello sobre el joven "CR7". Sin embargo, confesó la sorpresa que le generó su explosión mundial. "Es un jugador que nunca pensamos que iba a llegar a esos niveles, ¿no? A romper récords a nivel mundial y quedar dentro de los mejores de la historia. Es un honor haber compartido camarín con él".

Además de destacar su mentalidad, Tello resaltó la humildad del astro portugués y cerró con una broma sobre sus prácticas juntos. "Siempre nos quedábamos practicando. El siempre quería ganarle a los mejores... en ese caso yo era el mejor, así que me quería ganar", comentó entre risas.