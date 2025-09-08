Thomas Gillier sumó bonos para debutar por La Roja en la última fecha de las Clasificatorias

Pese a que el panorama no es el mejor para evaluar jugadores, Nicolás Córdova repasó la variedad de nombres con los que cuenta para defender el arco de La Roja de cara al último duelo por las Clasificatorias Sudamericanas.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, el técnico interino incluyó a Thomas Gillier en el equipo que se perfila como titular para enfrentar a Uruguay este martes en el Estadio Nacional, a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT).

En base a ello, Córdova expresó: "Hay buen material para trabajar. Hoy están Vicente (Reyes) y Thomas, que además son muy jóvenes. Tienen una carrera muy larga todavía. Uno tiene 22 y el otro 21, eso es muy positivo para seguir proyectándolos"

"Creo que tenemos muy buenos arqueros de cara al futuro. No descartamos a nadie. En la lista de seguimiento estuvo Brayan (Cortés), quien venía de no jugar en Colo Colo y recién había sido transferido a Peñarol", agregó.

Seguido a ello, el seleccionador cerró diciendo: "En la Liga local venía con un muy buen presente (Gabriel) Castellón, aunque lamentablemente se lesionó. Después seguimos a (Vicente) Bernedo y a algunos chicos que aparecen en otras categorías, como Sebastián Mella e Ignacio Sáez de la sub 20".