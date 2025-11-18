Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
[VIDEO] Alex Valera venció a Vigouroux y le dio la ventaja a Perú ante Chile
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El portero chileno fue totalmente engañado por el disparo del jugador incásico.
El portero chileno fue totalmente engañado por el disparo del jugador incásico.
Alex Valera cambió el penal cometido por Iván Román por gol y batió a Lawrence Vigouroux para marcar el 0-1 de Perú ante la selección chilena en el amistoso que se juega en Sochi.
Mira acá el tanto
¡GOL DE PERÚ!— ESPN Chile (@ESPNChile) November 18, 2025
Álex Valera, mediante lanzamiento penal, derrota a Vigouroux y anota el 1-0 sobre Chile en los 34', en el amistoso que se juega en Sochi.
📺 Alienta a 🇨🇱 #LaRoja en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/Nf46QffAsU