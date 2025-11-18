Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] Alex Valera venció a Vigouroux y le dio la ventaja a Perú ante Chile

Redacción Cooperativa

El portero chileno fue totalmente engañado por el disparo del jugador incásico.

Alex Valera cambió el penal cometido por Iván Román por gol y batió a Lawrence Vigouroux para marcar el 0-1 de Perú ante la selección chilena en el amistoso que se juega en Sochi.

Mira acá el tanto

