[VIDEO] Ben Brereton capturó un rebote y aumentó para Chile ante Rusia

El delantero Ben Brereton marcó su segundo gol consecutivo con la selección chilena al aprovechar un rebote en el área y con toque certero marcar el 0-2 para la Roja ante Rusia en el amistoso que se juega en Sochi.

El nacido en Inglaterra ya le había marcado a Perú en La Florida, y este es su noveno gol con la camiseta nacional.

Mira acá el tanto

🇨🇱 ¡GOOOOL DE CHILE! 🇨🇱



Ben Brereton ingresó y no desaprovechó la oportunidad. El atacante aprovechó una clara ocasión frente al arco y puso el 2-0 de La Roja sobre Rusia.



— ESPN Chile (@ESPNChile) November 15, 2025