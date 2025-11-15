[VIDEO] Ben Brereton capturó un rebote y aumentó para Chile ante Rusia
El delantero marcó su noveno gol con la camiseta de la selección.
El delantero Ben Brereton marcó su segundo gol consecutivo con la selección chilena al aprovechar un rebote en el área y con toque certero marcar el 0-2 para la Roja ante Rusia en el amistoso que se juega en Sochi.
El nacido en Inglaterra ya le había marcado a Perú en La Florida, y este es su noveno gol con la camiseta nacional.
Mira acá el tanto
🇨🇱 ¡GOOOOL DE CHILE! 🇨🇱— ESPN Chile (@ESPNChile) November 15, 2025
Ben Brereton ingresó y no desaprovechó la oportunidad. El atacante aprovechó una clara ocasión frente al arco y puso el 2-0 de La Roja sobre Rusia.
