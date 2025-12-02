Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
[VIDEO] El golazo de Yanara Aedo en el triunfo de La Roja sobre Paraguay en la Liga de Naciones
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La volante fue la figura de Chile en Rancagua.
La volante fue la figura de Chile en Rancagua.
Yanara Aedo fue la figura de La Roja este martes en Rancagua, al anotar el gol del triunfo sobre Paraguay en el Estadio El Teniente, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol.
Revisa el gol de la capitana de Colo Colo:
¡GOOOL DE CHILE!— DSPORTS (@DSports) December 2, 2025
Yanara Aedo convirtió el primer gol de la Roja ante Paraguay tras una gran jugada colectiva por la #LigaDeNacionesFemeninaEnDSPORTS.
¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/kvwNPTLzyW