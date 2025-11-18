Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] Felipe Loyola igualó el duelo ante Perú en Rusia

El volante de Independiente apareció en el área rival y dejó las cosas 1-1.

[VIDEO] Felipe Loyola igualó el duelo ante Perú en Rusia
Felipe Loyola se vistió de goleador para marcar la igualdad 1-1 de la Roja en el "Clásico del Pacífico" jugado en Rusia. Tras un pivoteo inicial, el volante de Independiente estuvo atento a una serie de rebotes dentro del área peruana y con una aparición certera clavó el gol para Chile en el amistoso que se disputa en la ciudad de Sochi.

Revisa el gol del empate aquí:

