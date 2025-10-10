Síguenos:
[VIDEO] La Roja logró empatar ante Perú en La Florida con gol de Ben Brereton

El delantero recibió asistencia de Vicente Pizarro en el segundo tiempo.

[VIDEO] La Roja logró empatar ante Perú en La Florida con gol de Ben Brereton
La Roja logró el empate parcial 1-1 ante Perú en el amistoso en el Estadio Bicentenario de La Florida, con un gol de Ben Brereton.

Chile no celebraba un gol desde febrero (en el amistoso con Panamá) y pudo volver a los abrazos durante el segundo tiempo, tras una asistencia de Vicente Pizarro y un remate de primera de "Big Ben" en la boca del arco peruano (62').

Revisa el gol de Brereton para La Roja:

