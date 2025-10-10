Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
[VIDEO] La Roja logró empatar ante Perú en La Florida con gol de Ben Brereton
Autor: Cooperativa.cl
El delantero recibió asistencia de Vicente Pizarro en el segundo tiempo.
La Roja logró el empate parcial 1-1 ante Perú en el amistoso en el Estadio Bicentenario de La Florida, con un gol de Ben Brereton.
Chile no celebraba un gol desde febrero (en el amistoso con Panamá) y pudo volver a los abrazos durante el segundo tiempo, tras una asistencia de Vicente Pizarro y un remate de primera de "Big Ben" en la boca del arco peruano (62').
Revisa el gol de Brereton para La Roja:
¡BEN PUSO EL EMPATE!— ESPN Chile (@ESPNChile) October 11, 2025
Brereton aprovechó un centro de Vicente Pizarro y en la boca del arco estampó el 1-1 parcial en el marcador. pic.twitter.com/bgcptqdpa7