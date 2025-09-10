Síguenos:
Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEOS] Las increíbles ocasiones de gol que Brereton desperdició ante Uruguay

El delantero lamentó una desacertada noche en el Estadio Nacional.

Ben Brereton tuvo una jornada para el olvido en el empate 0-0 de La Roja ante Uruguay en el cierre de las Clasificatorias 2026, con inmejorables ataques que no pudo concretar en un lapso de pocos minutos de diferencia.

Al minuto 62, Lucas Cepeda centró desde la izquierda y el "22" desvió de manera increíble un cabezazo en área chica, sin marca y solo de frente al arco de Santiago Mele.

Tras cartón, la mandó desviada al primer palo tras un buen pase arrastrado, jugada más exigida que fue la antesala de otro traspié en la definición; literal.

En los 68', Brereton recibía un balón rasante para pegarle de primera, pero derechamente le erró al balón y cayó aparatosamente.

