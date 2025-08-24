Zavala y su enojo por la nómina de La Roja: Somos punteros y no hay ninguno de nosotros

El futbolista de Coquimbo Unido Cristián Zavala expresó su molestia por la nómina de la selección chilena para los duelos ante Brasil y Uruguay por las Clasificatorias al Mundial 2026, debido a la ausencia de jugadores del cuadro "pirata".

"Somos punteros y no hay ninguno de nosotros", señaló.

"No me importa si esto tiene mucha repercusión o no, pero nos molestó que ni Galani, ni Salinas, ni ninguno de nosotros, que estamos en un gran momento, esté nominado", comentó en conversación con TNT Sports.

Además, confesó que este hecho motivó al equipo para imponerse ante Audax Italiano: "La verdad es que estábamos con esa rabia y sabíamos que íbamos a ganar por eso, lo juro", sentenció.

Coquimbo Unido es el líder de la Liga de Primera con 50 puntos, con una ventaja de 12 puntos sobre el segundo lugar de la tabla, Universidad de Chile.