Deschamps pidió condenar a periodista que lo acusó de mentir por la lesión de Benzema

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, pidió formalmente al Tribunal Correccional de París que condene por difamación al periodista Daniel Riolo, a quien acusa de haber mentido sobre el manejo de la lesión de Karim Benzema que dejó al delantero fuera del Mundial de Catar 2022.

El técnico compareció este jueves por la demanda que interpuso contra Riolo, quien afirmó en enero de 2023 que Deschamps había exagerado la gravedad de la lesión muscular del entonces jugador de Real Madrid. Según el periodista, la lesión era leve y le habría permitido a Benzema estar en cuartos de final, pero fue utilizada como pretexto para marginarlo.

"Confío en la Justicia de mi país para condenar las acusaciones contra mí y para mostrar que hay ciertos límites. Quiero que mi honor sea restablecido", declaró el técnico ante el tribunal. Aseguró además que, tras las declaraciones de Riolo, recibió "serias amenazas" y una pintada en la que lo acusaban de "racista".

La defensa del periodista lamentó que su cliente se viera envuelto en una "guerra" entre Benzema y Deschamps, argumentando que solo se limitó a dar una "opinión". Sin embargo, el fiscal solicitó la condena por realizar "una investigación periodística sin tener en cuenta a todas las partes". El veredicto final del tribunal se conocerá el próximo 30 de enero de 2026.