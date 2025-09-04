Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección francesa

Mbappé sobre el calendario: No he visto a un jugador hacer 60 partidos a su mejor nivel

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El francés cree que se necesita más reposo.

Mbappé sobre el calendario: No he visto a un jugador hacer 60 partidos a su mejor nivel
Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa y delantero de Real Madrid, evitó criticar el aumento de partidos por temporada del nuevo calendario, como sí hizo su compañero Jules Koundé, y opinó que hace falta más reposo, porque "nunca" vio a un jugador "hacer 60 partidos a su mejor nivel".

"Nunca vi a un jugador completar 60 partidos a su mejor nivel. Quizá físicamente sí, pero en términos de nivel, eso no es posible. Siempre habrá partidos en los que serás menos bueno", estimó en la rueda de prensa previa al encuentro clasificatorio ante Ucrania, que se disputa en Polonia.

El capitán de Francia explicó que su opinión sobre el calendario ha cambiado.

"¿Jugamos demasiado? No. Mi opinión ha evolucionado. Lo pensé en un momento, pero ya no lo creo necesariamente. Puedo entender que la gente quiera que juguemos. Puedo tratar de entender a la gente en su sofá que dice que ganamos mucho dinero y que, por lo tanto, debemos jugar. Mi opinión evoluciona. Simplemente creo que necesitamos un poco más de descanso", sostuvo.

