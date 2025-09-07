PSG reclamó a la Federación Francesa por lesiones de Dembélé y Doué con su selección

París Saint-Germain demostró su descontento con la Federación Francesa de Fútbol (FFF) luego de que los atacantes Ousmane Dembélé y Désiré Doué se lesionaran con la selección, elevando un reclamo para un nuevo protocolo de coordinación médica entre ambas partes.

En un comunicado emitido este domingo, el club parisino señaló que ya había advertido al seleccionador Didier Deschamps y al cuerpo médico sobre el delicado estado físico de algunos jugadores, y lamentó que esas recomendaciones no fueran consideradas.

"Estos acontecimientos lamentables deben dar paso a un nuevo marco formalizado de coordinación médica", expresó el escrito compartido por PSG que pidió reforzar el principio de precaución en las convocatorias.

Las lesiones de Dembélé y Doué, ocurridas el viernes en la victoria 2-0 sobre Ucrania, tendrán consecuencias deportivas relevantes, ya que el extremo no podrá jugar durante varias semanas ni disputar el debut en Champions League frente a Atalanta.

Consultado por la polémica, Deschamps defendió su decisión: "Estaban en buena disposición. Le ocurrió desgraciadamente a él, pero le podría haber sucedido a otro jugador", precisando que la dolencia se produjo en la pierna opuesta a la que venía arrastrando molestias.