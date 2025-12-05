Gustavo Alfaro y el grupo de Paraguay en el Mundial: El nivel de paridad es muy grande

El técnico argentino de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, se refirió al grupo que le tocó a la Albirroja en el Mundial 2026, donde se medirá ante Estados Unidos, Australia y el ganador del repechaje europeo (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania): "El nivel de paridad es muy grande".

"Se achica el margen de error porque sabes que al tener los cuatro el mismo nivel de importancia, cualquier error te puede dejar al margen de la competencia", comentó con el medio paraguayo ABC.

También se refirió a lo que será el debut en la cita planetaria ante Estados Unidos: "Es una carga anímica muy grande, porque obviamente están puestos los focos de atención de todo un país en un organizador que tiene la obligación de empezar bien".

Por último comentó lo que hubiera sido jugar en México: "Distinto hubiese sido el debut en el Distrito Federal contra México, teniendo que jugar a 2.250 metros de altura", puntualizó.