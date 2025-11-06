Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección peruana

Perú anunció su nómina para los amistosos frente a Rusia y Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los dirigidos por Manuel Barreto estarán midiéndose a ambos rivales en territorio europeo.

Perú anunció su nómina para los amistosos frente a Rusia y Chile
La selección de Perú presentó su convocatoria de 33 futbolistas para los amistosos que disputará ante Rusia y Chile durante la fecha FIFA de noviembre, con los que cerrará su temporada 2025.

El técnico Manuel Barreto incluyó en la lista a cuatro jugadores que militan en el fútbol europeo: los defensas Marcos López (Copenhague, Dinamarca) y Fabio Gruber (Núremberg, Alemania), junto a los atacantes Joao Grimaldo (Riga FC, Letonia) y Yordy Reyna (Rodina Moscú, Rusia).

Los duelos se desarrollarán en territorio europeo, comenzando frente al anfitrión Rusia el 12 de noviembre en San Petersburgo, y continuando el 18 de noviembre en Sochi, donde los dirigidos de Barreto se medirán ante Chile.

Revisa la nómina completa de Perú:

Arqueros:

  • Pedro Gallese (Sin club)
  • Diego Enríquez (Sporting Cristal)
  • Diego Romero (Banfield de Argentina)

Defensas:

  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Luis Abram (Sporting Cristal)
  • Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)
  • César Inga (Universitario)
  • Matías Lazo (Melgar)
  • Cristian Carbajal (Sport Boys)
  • Marcos López (Copenhague de Dinamarca)

Mediocampistas:

  • Jesús Pretell (Sporting Cristal)
  • Erick Noriega (Gremio de Brasil)
  • Jesús Castillo (Universitario)
  • Martín Távara (Sporting Cristal)
  • Jairo Concha (Universitario)
  • Piero Cari (Alianza Lima)
  • Piero Quispe (Sydney FC de Australia)
  • Maxloren Castro (Sporting Cristal)
  • Carlos Cabello (ADT).

Delanteros:

  • Alex Valera (Universitario)
  • Yordy Reyna (Rodina Moscú de Rusia)
  • Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel)
  • Kevin Quevedo (Alianza Lima)
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá)
  • Bryan Reyna (Belgrano de Argentina)
  • Joao Grimaldo (Riga FC de Letonia)
  • Jhonny Vidales (Melgar)

Las + leídas
