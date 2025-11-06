Perú anunció su nómina para los amistosos frente a Rusia y Chile

La selección de Perú presentó su convocatoria de 33 futbolistas para los amistosos que disputará ante Rusia y Chile durante la fecha FIFA de noviembre, con los que cerrará su temporada 2025.

El técnico Manuel Barreto incluyó en la lista a cuatro jugadores que militan en el fútbol europeo: los defensas Marcos López (Copenhague, Dinamarca) y Fabio Gruber (Núremberg, Alemania), junto a los atacantes Joao Grimaldo (Riga FC, Letonia) y Yordy Reyna (Rodina Moscú, Rusia).

Los duelos se desarrollarán en territorio europeo, comenzando frente al anfitrión Rusia el 12 de noviembre en San Petersburgo, y continuando el 18 de noviembre en Sochi, donde los dirigidos de Barreto se medirán ante Chile.

Revisa la nómina completa de Perú:

Arqueros:

Pedro Gallese (Sin club)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Diego Romero (Banfield de Argentina)

Defensas:

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Luis Abram (Sporting Cristal)

Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

César Inga (Universitario)

Matías Lazo (Melgar)

Cristian Carbajal (Sport Boys)

Marcos López (Copenhague de Dinamarca)

Mediocampistas:

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Erick Noriega (Gremio de Brasil)

Jesús Castillo (Universitario)

Martín Távara (Sporting Cristal)

Jairo Concha (Universitario)

Piero Cari (Alianza Lima)

Piero Quispe (Sydney FC de Australia)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: