Perú anunció su nómina para los amistosos frente a Rusia y Chile
Los dirigidos por Manuel Barreto estarán midiéndose a ambos rivales en territorio europeo.
La selección de Perú presentó su convocatoria de 33 futbolistas para los amistosos que disputará ante Rusia y Chile durante la fecha FIFA de noviembre, con los que cerrará su temporada 2025.
El técnico Manuel Barreto incluyó en la lista a cuatro jugadores que militan en el fútbol europeo: los defensas Marcos López (Copenhague, Dinamarca) y Fabio Gruber (Núremberg, Alemania), junto a los atacantes Joao Grimaldo (Riga FC, Letonia) y Yordy Reyna (Rodina Moscú, Rusia).
Los duelos se desarrollarán en territorio europeo, comenzando frente al anfitrión Rusia el 12 de noviembre en San Petersburgo, y continuando el 18 de noviembre en Sochi, donde los dirigidos de Barreto se medirán ante Chile.
Revisa la nómina completa de Perú:
Arqueros:
Defensas:
Mediocampistas:
Delanteros: