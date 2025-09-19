Perú designó entrenador interino para los amistosos con La Roja en octubre y noviembre

El jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Barreto, fue designado este viernes como seleccionador para los partidos amistosos que jugará la Bicolor en lo que resta de este año.

"Su experiencia en procesos de formación y de desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa, en la que la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro", informó la Federación en un comunicado.

La FPF tiene el convencimiento de que Barreto "contribuirá a consolidar una transición ordenada para fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano".

El jefe de menores de la FPF, que asumió el cargo en mayo pasado, reemplazará en condición de interino al argentino nacionalizado peruano Óscar Ibáñez, quien fue destituido como tras el partido de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, que Paraguay ganó por 0-1 en Lima.

La Bicolor quedó en el último puesto de las Clasificatorias, con 12 puntos, uno más que el colista Chile.

El pasado 5 de septiembre, luego de que Perú perdiera todas sus posibilidades de ir al Mundial al ser goleado por 3-0 por Uruguay, el director general de la FPF, Jean Ferrari, anunció el inicio de un nuevo ciclo en la selección para elegir a un nuevo seleccionador y corregir errores.

"Es una buena oportunidad para poner las barbas en remojo, para ver qué cosa se ha hecho evidentemente mal y a partir de ahí hacer las correcciones correspondientes, porque hay mucho que corregir", declaró el dirigente, que asumió el cargo en agosto pasado.

Ferrari informó en ese momento que Perú tenía prácticamente acordado jugar en octubre próximo un partido amistoso ante Chile, en Concepción, y que en noviembre disputará otros dos encuentros, otro más ante La Roja y uno de ellos contra Rusia.