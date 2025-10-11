Prensa peruana lamentó la tardía derrota contra Chile: "Nuevas caras y viejos errores"

Tras la derrota de Perú ante Chile, los medios peruanos realizaron un análisis del compromiso, en el cual lamentaron el resultado, pero buscaron destacar los aspectos positivos de este nuevo proceso.

El medio Depor sostuvo que: "Unas de cal y otras de arena. La Selección Peruana disputó su primer amistoso post Eliminatorias 2026 ante Chile, y más allá de la derrota por 2-1 hubo cosas positivas que destacar".

"Principalmente es la aparición de futbolistas que no tuvieron tantos minutos en el anterior proceso y confirmaron que pueden aportar a corto plazo, sobre todo pensando en ese necesario recambio generacional", añadieron.

ESPN Perú analizó el comprmiso y la propuesta de Manuel Barreto. "El partido tuvo opciones claras para ambos en el primer tiempo. En el segundo tiempo Perú perdió sorpresa y el rival dominó por completo". indicaron.

"Se notó las ganas de mantener la posesión y salir con balón dominado desde la defensa, solo en caso de mucha presión la mandaban largo", sumaron.

En la misma línea, El Comercio publicó: "Perú jugó un primer tiempo atrevido y ganaba 1-0 con golazo de Inga, pero luego llegó la reacción chilena y perdió por 2-1 tras un autogol de Lazo en la última jugada del partido. Nuevas caras y viejos errores. Mucho por mejorar...".