Portugal realizó emotivo homenaje a Diogo Jota en el duelo ante Armenia

Portugal hizo un emotivo homenaje al fallecido exdelantero del Liverpool Diogo Jota, muerto en un accidente de tráfico en España en julio pasado, en su estreno frente a Armenia en la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio en honor a Diogo Jota y su hermano André Silva, quien murió en el mismo accidente. Además se recordó al excapitán de Porto Jorge Costa, que falleció en agosto a los 53 años por una parada cardiorrespiratoria.

En la zona portuguesa de la grada, los aficionados portaron un gran lienzo que decía "Descasa en paz, para siempre uno de nosotros, Diogo Jota" con una foto del jugador.

Respetuoso minuto de silencio en Armenia - Portugal para recordar a Diogo Jota.



Tras el pitido inicial, la hinchada portuguesa se mantuvo 21 minutos en silencio, referencia a la camiseta de Diogo Jota en la selección. Cumplido ese tiempo, el público estalló en aplausos.