Roberto Martínez: Cristiano Ronaldo es un ganador, quiere ser el mejor cada día

Cristiano Ronaldo "es un ganador" cuyo objetivo es "ser el mejor cada día", dijo el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, sobre el astro luso, al que solo separan 58 goles de la marca de los 1.000, tras hacer un doblete el sábado frente a Armenia.

"Su objetivo es ser lo mejor posible hoy, esa es la clave de su longevidad (...) Es un ganador, quiere ser el mejor cada día", declaró Martínez en una rueda de prensa en Budapest, donde la selección portuguesa se enfrentará este martes a Hungría.

El técnico español destacó que el exjugador de Real Madrid y actual futbolista de Al Nassr saudí, de 40 años, no se centra en "aspectos del futuro" y aseguró que "vive el día a día como un joven que está por primera vez en la selección nacional".

"Tiene hambre de ser el mejor (...) Lo que significa vestir la camiseta de la selección de Portugal es claramente el mensaje del capitán en el vestuario, ayuda mucho a los jugadores nuevos y a todo el grupo", subrayó.

El extremo Bernardo Silva destacó en la misma comparecencia ante los medios que ganar el Mundial de 2026 sería "el final perfecto" para la carrera de Cristiano.

"Después de todo lo que ha ganado, todavía quiere más. Me imagino que (ganar el Mundial de 2026) sería el final perfecto para su carrera", afirmó.

Añadió que "su ambición, liderazgo y experiencia en este tipo de momentos nos acercan más a nuestros objetivos".

Portugal se enfrentará este martes a Hungría en Budapest en un partido del Grupo F europeo de clasificación para el Mundial de 2026, en el que debutó el pasado sábado con una goleada ante Armenia por 0-5, con un gol de João Cancelo, un doblete de João Félix y otro de Cristiano.