Bielsa descartó renunciar a Uruguay: Tengo la misma fuerza para seguir con la selección hasta el Mundial

El argentino Marcelo Bielsa descartó renunciar a la selección de Uruguay, tras la goleada sufrida por 5-1 ante Estados Unidos en la reciente gira en Norteamérica por la fecha FIFA.

"Tengo la misma fuerza que desde el primer momento para seguir con la selección hasta el Mundial. Si me replantié no seguir, fue en otro momento, no ahora", declaró en rueda de prensa.

Del mismo modo, Bielsa detalló que la decisión de dar esta sorpresiva conferencia en el Estadio Centenario responde a la necesidad de asumir la responsabilidad por el negativo resultado ante Estados Unidos y dar explicaciones.

"Perder 5-1 por supuesto que no es un episodio que se pueda ignorar. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo", expresó el argentino.

El exDT de La Roja también remarcó que "siempre me hice responsable de los malos momentos del equipo, como nunca vinculé conmigo los buenos momentos".

Además, ante los posibles rumores de un quiebre con el plantel, indicó que "no me consta que los jugadores hayan pedido mi salida. Tengo contacto fluido con los jugadores por lo que no puedo guiarme por trascendidos".

"Si los jugadores quieren que me vaya, es muy sencillo: Vienen y me dicen 'disculpe Bielsa, queremos que se vaya'", precisó con claridad el rosarino.

Bielsa también reveló el apoyo de Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y de Jorge Giordano, gerente de selecciones nacionales.

"Conversé muchas horas con el presidente Alonso y con Giordiano, y la conclusión es que todo sigue igual hasta el Mundial", declaró Bielsa.