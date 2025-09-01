Bielsa dio la nómina de Uruguay para los duelos con Perú y Chile en Clasificatorias

La selección uruguaya anunció este martes la lista de 27 convocados por el director técnico Marcelo Bielsa para afrontar las dos últimas fechas de las Clasificatorias al Mundial 2026, donde recibirán a Perú y visitarán a Chile.

El primer desafío para los charrúas será este jueves 4 de septiembre, cuando reciban a La Bicolor en Montevideo. Posteriormente, se trasladarán a Santiago para visitar a La Roja el martes 9 en el Estadio Nacional (20:30 horas).

En la lista elegida por el "Loco", los jugadores que no podrán decir presentes en el primer partido serán el defensor Ronald Araújo, el volante Nahitan Nández y el atacante Darwin Núñez, quienes quedaron suspendidos por acumulación de tarjetas.

- Revisa la lista completa de convocados:

Porteros:

Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre, Brasil)

Santiago Mele (Monterrey, México)

Franco Israel (Torino, Italia)

Defensas:

Guillermo Varela (Flamengo, Brasil)

José Luis Rodríguez (Vasco da Gama, Brasil)

Ronald Araújo (FC Barcelona, España)

Sebastián Cáceres (América, México)

Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra)

Mathias Olivera (Napoli, Italia)

Matías Viña (Flamengo, Brasil)

Joaquín Piquerez (Palmeiras, Brasil)

Juan Manuel Sanabria (Atlético de San Luis, México)

Nahitan Nández (Al Qadsiah, Arabia Saudita)

Volantes:

Federico Valverde (Real Madrid, España)

Rodrigo Bentancur (Tottenham, Inglaterra)

Manuel Ugarte (Manchester United, Inglaterra)

Emiliano Martínez (Palmeiras, Brasil)

Rodrigo Zalazar (SC Braga, Portugal)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Brasil)

Kevin Amaro (Liverpool, Uruguay)

Facundo Pellistri (Panathinaikos, Grecia)

Ignacio Laquintana (RB Bragantino, Brasil)

Cristian Olivera (Gremio, Brasil)

Delanteros: