Bielsa dio la nómina de Uruguay para los duelos con Perú y Chile en Clasificatorias
La “Celeste” busca sellar su boleto a la cita planetaria de 2026.
La “Celeste” busca sellar su boleto a la cita planetaria de 2026.
La selección uruguaya anunció este martes la lista de 27 convocados por el director técnico Marcelo Bielsa para afrontar las dos últimas fechas de las Clasificatorias al Mundial 2026, donde recibirán a Perú y visitarán a Chile.
El primer desafío para los charrúas será este jueves 4 de septiembre, cuando reciban a La Bicolor en Montevideo. Posteriormente, se trasladarán a Santiago para visitar a La Roja el martes 9 en el Estadio Nacional (20:30 horas).
En la lista elegida por el "Loco", los jugadores que no podrán decir presentes en el primer partido serán el defensor Ronald Araújo, el volante Nahitan Nández y el atacante Darwin Núñez, quienes quedaron suspendidos por acumulación de tarjetas.
- Revisa la lista completa de convocados:
Porteros:
Defensas:
Volantes:
Delanteros: