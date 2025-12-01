Diego Godín rechazó unirse al cuerpo técnico de Marcelo Bielsa en Uruguay

Luego de confirmar su continuidad en la banca de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa recibió la negativa del referente Diego Godín para sumarse a su cuerpo técnico, luego del ofrecimiento impulsado por el propio DT.

Bielsa sostuvo una reunión con la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol para abordar el futuro, instancia donde surgió la idea de integrar al exzaguero central para mejorar la relación interna con los jugadores.

Sin embargo, Godín declinó ante la oferta por motivos personales. Según el medio uruguayo El País, el otrora capitán de La Celeste agradeció ser considerado, pero expresó su incomodidad con el rol que le pusieron sobre la mesa.

Por otro lado, el diario español Marca argumentó que la decisión del exAtlético de Madrid pasó por ser padre de dos niños pequeños y "que es el momento de dedicarse más a la familia".

Independiente de los motivos de Godín, Marcelo Bielsa tendrá que trabajar para mejorar la situación puertas adentro del combinado oriental, que debe compenetrarse entre plantel y cuerpo técnico pensando en el Mundial 2026.