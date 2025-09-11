Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago14.4°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección uruguaya

La selección uruguaya de Bielsa cerrará el año con amistosos en Norteamérica

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, cerrará el año con dos amistosos en Norteamérica, donde se enfrentará con México en Torreón y con Estados Unidos en Tampa.

El partido entre México y la Celeste se llevará a cabo el 15 de noviembre, mientras que el compromiso con Estados Unidos será el 18 del mismo mes

Más temprano, la AUF informó que la selección enfrentará el 10 de octubre a República Dominicana en Kuala Lumpur y el 13 a Uzbekistán en Malaca.

Síguenos en Google News
Las + leídas