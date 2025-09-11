La selección uruguaya de Bielsa cerrará el año con amistosos en Norteamérica

La selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, cerrará el año con dos amistosos en Norteamérica, donde se enfrentará con México en Torreón y con Estados Unidos en Tampa.

El partido entre México y la Celeste se llevará a cabo el 15 de noviembre, mientras que el compromiso con Estados Unidos será el 18 del mismo mes.

Más temprano, la AUF informó que la selección enfrentará el 10 de octubre a República Dominicana en Kuala Lumpur y el 13 a Uzbekistán en Malaca.