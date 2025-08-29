Marcelo Bielsa: Chile no tuvo momentos buenos en las clasificatorias

El argentino Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, anticipó la última doble fecha de las Clasificatorias, en donde enfrentará a Perú y La Roja, y tuvo palabras sobre el rendimiento que tuvo la selección chilena, equipo que dirigió entre 2007 y 2011, y que quedó fuera del Mundial de 2026.

"Hay dos equipos, como es el caso de Chile y Perú que no tuvieron momentos buenos en la competencia, después el caso de Bolivia que salvo una secuencia de tres triunfos consecutivos tampoco tuvieron momentos buenos", comentó Bielsa en una extensa conferencia de prensa en el Estadio Centenario de Montevideo.

"El más regular de todos, que no tuvo ningún bache, fue Argentina. Luego el equipo que ofreció una regularidad fue Ecuador. Uruguay se debería ubicar entre los mejores equipos de Sudamérica. Brasil tuvo también una racha negativa de cinco partidos, Colombia de ocho, Paraguay de seis, Venezuela también. Hay equipos que no rindieron y equipos que tuvieron rachas negativas. Nosotros también tuvimos un período de racha negativo, entonces está clarísimo que la valorización no es buena", precisó.

Respecto al rendimiento de La Celeste, Bielsa remarcó que "nosotros necesitamos correr mucho, porque eso nos hace jugar mejor, rentabilizar nuestras virtudes. Necesitamos correr más que el rival y necesitamos de los jugadores que están habituados a la competencia máxima de altísima intensidad.

"Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado. La primera conclusión que yo puedo decir es que soy consciente de que mi gestión tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar en proporción a las cualidades que tiene, y es un objetivo no cumplido", comentó.

"Si yo tuviera que calificar mi gestión, diría que deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos", añadió el argentino.

Inmediatamente hizo un análisis de este sinsabor y apuntó que lo peor que puede hacer un entrenador "es valorar equivocadamente aquellas expresiones que resumen su trabajo".

"Las expresiones que resumen el trabajo que yo hago son los partidos de fútbol", detalló.

Asimismo, apuntó sobre la importancia de considerar dos cosas: la calidad de los jugadores y su entusiasmo. "El entusiasmo de los jugadores lo propicia el entrenador y lograr que los jugadores jueguen proporcionalmente a las virtudes que tienen lo propicia el entrenador.

En ese sentido, agregó que la expresión más clara del entusiasmo son los metros que corren los jugadores y recordó que correr mucho no significa jugar bien, pero hizo hincapié en que quien lo hace "nunca juega mal", porque tiene un estado de ánimo que activa las virtudes.

"Si nosotros no corremos mucho nos cuesta jugar bien", dijo Bielsa, quien hizo un balance de diez partidos de su ciclo y señaló que cuando Uruguay corrió menos de lo habitual o menos que sus rivales obtuvo peores resultados.

Finalmente, el director técnico indicó que la Celeste "tiene todo el material necesario" para ocupar el lugar al que en este momento no ha llegado.

El próximo jueves, Uruguay recibirá a Perú en el Centenario en un encuentro enmarcado en la penúltima jornada de las Clasificatorias suramericanas del Mundial 2026. Allí, la selección del argentino Bielsa intentará sellar el boleto a su quinta Copa del Mundo consecutiva.

El martes 9 de septiembre, Uruguay cerrará su participación enfrentando a Chile en condición de visitante.