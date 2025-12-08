Nacional se ilusiona con el retorno de Luis Suárez

El club uruguayo Nacional y sus aficionados se encuentran ilusionados ante la posible vuelta al equipo del goleador Luis Suárez, quien este sábado conquistó a sus 38 años la MLS Cup con Inter Miami.

Este lunes, el vicepresidente del Tricolor, Flavio Perchman, dijo a la Agencia EFE que Nacional está esperando que el goleador histórico de la selección uruguaya avise si quiere volver o si decide no hacerlo.

"Esperamos a los próximos días, a ver qué decide él sobre seguir o no en Miami y después veremos. Estamos a la expectativa", puntualizó el dirigente.

En ese sentido, añadió que ya existe un vínculo entre las partes y que Suárez tiene claro que cuando decida volver al club en el que comenzó su carrera como futbolista profesional tiene "las puertas abiertas".

Mientras tanto, varios seguidores se encuentran utilizando nuevamente en la red social X la etiqueta #SuárezANacional, que en el año 2022 llegó a más de 50 millones de cuentas en 35 países del mundo.