Uruguay sufrió su peor derrota con Marcelo Bielsa en el amistoso ante Estados Unidos

La selección de Uruguay sufrió este martes su peor derrota desde que llegó el argentino Marcelo Bielsa a la banca, tras perder por 5-1 en el amistoso ante Estados Unidos, en el "Raymond James" Stadium de Tampa, en Florida.

Los anfitriones del Mundial 2026, dirigidos por Mauricio Pochettino, no tuvieron piedad con "La Celeste" y en 42 minutos de encuentro ya estaba arriba por 4-0, con goles de Sebastian Berhalter (17'), Alexander Freeman (20' y 31') y Diego Luna (42').

Uruguay tuvo una leve reacción y descontó justo antes del descanso, gracias a Giorgian De Arrascaeta (45+1').

En la segunda parte, los norteamericanos controlaron el marcador, mientras que los uruguayos no encontraron respuesta y se complicaron aún más, por la expulsión de Rodrigo Bentancur con roja directa, por un planchazo a Berhalter (63').

🚨🇺🇾 RODRIGO BENTANCUR SENT OFF!



URUGUAY IS DOWN TO 10 MEN.



pic.twitter.com/OsjnFdK4ng — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 19, 2025

Con la ventaja numérica, Estados Unidos aprovechó y terminó por liquidar el encuentro, con la anotación de Tanner Tessmann (68').

Con este resultado, Uruguay cerró su gira por Norteamérica lleno de dudas, tras el empate sin goles con México y esta pesadilla sufrida en Tampa.

Del mismo modo, esta es la peor derrota histórica de Uruguay ante selecciones de Concacaf; y por el lado del vencedor, Estados Unidos celebró su mejor triunfo ante un equipo nacional de Conmebol.

Los estadounidenses, por otro lado, sacaron cuentas alegres, ya que festejaron ante Uruguay y Paraguay, dos selecciones clasificadas a la cita planetaria.