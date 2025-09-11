Fernando Batista fue destituido como técnico de Venezuela

El entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista dejó el banco de la selección de Venezuela un día después de fracasar en su objetivo de clasificar al país llanero al repechaje intercontinental para el Mundial de 2026, según anunció este miércoles la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

La selección vinotinto cayó en Maturín este martes por 3-6 ante la de Colombia en la última jornada de las Clasificatorias Sudamericanas, y perdió el séptimo puesto luego del triunfo de Bolivia por 1-0 ante Brasil.

En un comunicado, la FVF anunció que Batista fue apartado de sus funciones junto con "todo su cuerpo técnico", al considerar "necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación".

Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió una "reestructuración del cuerpo técnico de la selección" y una "reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto".

La FVF destacó que, durante la era Batista, que comenzó en marzo de 2023, la selección "mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución".