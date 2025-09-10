Maduro pidió reestructurar cuerpo técnico de Venezuela tras quedar fuera del repechaje mundialista

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este miércoles una reestructuración del cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol -encabezada por el argentino Fernando Batista-, un día después de la que calificó como una "dolorosa pérdida" ante Colombia por 3-6, con lo que la Vinotinto quedó sin el pasaje al repechaje para el Mundial de 2026.



En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que "toda" la nación exige también "una reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto".



"Me hago portavoz de millones de niños, niñas, jóvenes y de todo el pueblo, tenemos con qué competir, llegar y ganar, así que hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza, siempre levantar la cabeza, nunca bajar la cabeza ante ninguna adversidad o derrota, levantarla, que el día de la Vinotinto llegará y llegará de la mano de todos los futbolistas que hoy están creciendo", expresó.



El cuerpo técnico también está integrado por los argentinos Leandro Cufré y Jorge Pidal, asistente técnico y preparador físico, respectivamente, y el venezolano Vicente Rosales, preparador de porteros, entre otros.



Venezuela, que nunca ha disputado un Mundial de fútbol, fue goleada este martes por una ya clasificada Colombia en el partido correspondiente a la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas.



Maduro dijo solidarizar con los jugadores de la Vinotinto y con los "miles de miles" de venezolanos que forman parte de "todo el movimiento futbolero" del país, donde, agregó, el "fútbol se masificó y casi que desplazó al béisbol como deporte nacional".



