Gamadiel García tras dejar la presidencia del Sifup: Me voy tranquilo con los proyectos cumplidos

Gamadiel García habló este martes tras dejar la presidencia del Sifup, cargo que ocupó por casi nueve años, y manifestó que fue una decisión difícil, pero que se va tranquilo, sabiendo que cumplió con los proyectos que planificó bajo su gestión.

"He tomado la decisión de dar un paso al costado en la presidencia del sindicato, una decisión difícil, meditada, y no es para nada fácil, considerando el cariño que le tenemos a la institución, el trabajo que hemos realizado conjunto a la directiva y la gente que nos apoya en las áreas profesionales", expresó García.

El exfutbolista indicó que su salida, por un cargo en el FIFPro, es "un desafío, son nuevas oportunidades, puertas que se abren. Las veo como un crecimiento en lo personal, profesional y familiar también".

"Espero que pueda tener el mismo éxito que tuvimos en nuestro gremio, proponiendo y tratando que el futbolista sea el centro de cualquier decisión", añadíó.

Respecto a su salida, indicó que "me voy tranquilo, con todo el trabajo desarrollado, con los proyectos que se planearon y se cumplieron, que era fundamental para nuestra labor y administración, y me voy tranquilo porque hay gente capacitada, gente que tiene la misma pasión y seguramente va a estar siempre pendiente de mejorar y seguir en este crecimiento exponencial que tuvo el gremio en el último tiempo".

Por último, García aclaró que su cargo en FIFPro sera el de secretario general de Sudamérica: "Mantendré el contacto con los gremios de esta parte del continente, me toca trabajar y tratar de estandarizar a través del FIFPro y los gremios, con los sindicatos que están más débiles respecto a los derechos laborales".

"Es una tarea bastante linda, seguramente será muy compleja, no todos tienen las mismas leyes laborales, y es de esperar que podamos lograr algo lindo y dar esa estabilidad laboral que tienen en Chile los futbolistas de otros países en Sudamérica", sentenció.