Gamadiel García tras fin del paro: Este acuerdo es para el beneficio del fútbol chileno

Gamadiel García, presidente del Sifup, valoró el acuerdo logrado con la ANFP y que permitió el término del paro de futbolistas, señalando que es "es para el mejoramiento del fútbol chileno".

"Esto que estamos logrando, y los trabajos que vienen, son para el mejoramiento del fútbol chileno, para la mejor competencia, y esperamos que esta mesa siga logrando acuerdos, por el beneficio de nuestra actividad", señaló García tras una extensa reunión de casi nueve horas en la Dirección del Trabajo.

García también agradeció a Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, por ayudar a acercar posiciones con los clubes y la ANFP, y también criticó a las instituciones que hicieron amenazas a los jugadores que apoyaron el paro.

"No me parecía lo correcto, cuando estábamos tratando de llegar a acuerdos y acercar las partes. No me tenía con buen ánimo y pensé que la mesa de trabajo se iba a romper. Pero como dije, la gente presente, a través de la Dirección del Trabajo, lograron conciliar estos temas, se dejó de lado a estas instituciones que no aportaban mucho a los acuerdos que tratábamos de generar", explicó García.

Finalmente, indicó que continuarán las mesas de trabajo con la ANFP, pensando en la temporada 2026, y sostuvo que el acuerdo de este jueves "más allá de no ser perfecto, es un buen soporte para el apoyo que le damos como sindicato a los futbolistas".

Por su parte, Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, tuvo escuetas palabras, agradeciendo a la Dirección del Trabajo por la mediación y al Consejo de Presidentes por el apoyo unánime al acuerdo.

"La gran noticia, tenemos fútbol", aseveró Yunge.