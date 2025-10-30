Jeannette Jara se reunió con la directiva del Sifup

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, sostuvo un encuentro con la directiva del Sifup, con la idea de dialogar sobre algunos temas que interesan al gremio y que forman parte de sus propuestas.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde contó que "hoy me reuní con la directiva del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup)".

En esta reunión, dialogaron "sobre nuestras propuestas en la materia, sobre las condiciones laborales, la implementación de las 40 horas y la importancia de fortalecer la salud mental y la seguridad en el deporte".

Jara cerró su publicación agradeciendo al Sifup: "Muchas gracias por la instancia y el recorrido por las instalaciones del lugar", señaló.