Luis Marín por críticas de Charles Aránguiz: Tuvo mucha valentía al decirlo públicamente

El desahogo de Charles Aránguiz respecto a la programación de la Liga de Primera encontró una respuesta inmediata desde la entidad que protege a los jugadores. Luis Marín, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), conversó con Cooperativa Deportes para apoyar la molestia del "Príncipe" y entregar una aclaración: El gremio ya no tiene voz ni voto en esa materia.

"La molestia de él es una que nosotros venimos compartiendo hace mucho tiempo; tuvo mucha valentía en decirlo públicamente, pero Charles no tenía ese conocimiento de que nosotros hace tres años no participamos de la Mesa de Programación. Se nos sacó hace muchísimo tiempo sin aviso", apuntó Marín, evidenciando una desconexión entre la gestión de la ANFP y los protagonistas del juego.

Marginalizados de la toma de decisiones

Marín fue enfático en señalar que los problemas de calendario y horarios "insólitos" son una consecuencia directa de la ausencia del Sifup en las reuniones de coordinación, algo que, según él, antes se manejaba con mucha mayor prolijidad.

"Desde que salimos de la mesa han sucedido reprogramaciones y horarios que no corresponden. Cuando estábamos, por ejemplo con Rodrigo Astorga, trabajábamos en conjunto. Te puedo hablar de reuniones de tres horas para programar dos o tres fechas y no había complicaciones, porque si existía una problemática llamábamos a los jugadores para explicarles", recordó el timonel del sindicato, añadiendo que "la única posibilidad de mejorar es volver de una vez por todas a esa mesa".

Contra el "chiquitapismo": El peligro de gobernar para los amigos

Marín analizó la estructura actual del fútbol chileno y cómo se toman las decisiones en Quilín. El dirigente hizo un llamado a profesionalizar la gestión y dejar de lado los favores políticos entre clubes.

"Voy a usar un término súper duro, pero no podemos instalar en Chile el 'chiquitapismo', que la programación se haga a lo amigo y a quién me da el voto", sentenció. Marín insistió en que el fútbol necesita "gente capacitada que realmente sepa trabajar", criticando que el actual sistema permite que se tomen decisiones en función de las elecciones internas y no del bienestar deportivo.

Lo económico por sobre lo deportivo: La TV y los costos

Al ser consultado sobre si la televisión tiene demasiado poder en la programación, Marín matizó y apuntó a la responsabilidad de los propios clubes organizadores, quienes muchas veces priorizan el ahorro de costos logísticos por sobre la competencia justa o la presencia de público.

"Te puedo asegurar que había mucho reclamo por pagar una noche más de hotel... El mirar lo económico por sobre lo deportivo. No importaba jugar a las 12 versus a las 6 y media, porque jugar más tarde implicaba tomar el vuelo del día siguiente o prender la luz del estadio, lo que significaba gasto de petróleo", reveló el exmundialista, ejemplificando incluso casos donde clubes prefirieron jugar sin público visitante para no costear cámaras de seguridad extra.

Falta de fluidez en la comunicación con el Gobierno

En un tono reflexivo, Luis Marín también se refirió a la relación del Sindicato con las autoridades gubernamentales actuales. Lejos de un ataque, el presidente del Sifup expresó su preocupación por la disminución en los canales de diálogo comparado con administraciones anteriores.

"Me da lata decirte que en este Gobierno hemos tenido menos comunicación que en otros. Es la verdad. Yo he trabajado con gobiernos de izquierda y de derecha, y he tenido menos comunicación en este", señaló Marín. Para el dirigente, es vital restablecer esos puentes: "El fútbol nuestro está en una crisis y tenemos poco tiempo para mejorarlo; para eso tenemos que estar todos, debemos hacer un trabajo en equipo sí o sí".

Transparencia, gestión y ayuda social

Finalmente, Marín enfrentó las consultas sobre la transparencia en los manejos del Sifup. Defendió férreamente la administración, destacando logros tangibles como el complejo deportivo, las certificaciones internacionales y los planes de apoyo a los asociados, aunque hizo una autocrítica sobre la visibilidad de estas ayudas.

"Somos el único sindicato en el mundo certificado por la norma ISO 9001. Tenemos quizás el mejor complejo deportivo de Chile, pagado en un 100%, y planes de salud mental que ni siquiera tienen los clubes", argumentó. Sobre la labor social, concluyó: "Quizás ha faltado visibilizar más muchas ayudas. Pero no es mi educación salir con un exjugador mal de un hospital mostrándome a mí sacándole una silla de ruedas o poniéndole dientes... Las puertas del Sindicato siempre han estado abiertas".