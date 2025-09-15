Síguenos:
Sifup condenó acusación de director de Azul Azul contra jugadores de Colo Colo: Es inaceptable

Aldo Marín afirmó durante la Supercopa que tres jugadores son "infiltrados" en el camarín albo.

Sifup condenó acusación de director de Azul Azul contra jugadores de Colo Colo: Es inaceptable
El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) condenó en sus redes sociales la polémica acusación que realizó Aldo Marín, director de Azul Azul, durante la victoria de Universidad de Chile sobre Colo Colo en la Supercopa.

Marín, en la red social X, afirmó en una serie de comentarios que Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Víctor Méndez son "infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro".

Por esa publicación, el Sifup manifestó su postura: "Condenamos los dichos del director de Azul Azul, Aldo Marín, que en sus redes sociales expuso a jugadores de Colo Colo de manera pública, emitiendo juicios que incitan a la violencia".

"Confiamos en que Universidad de Chile y la ANFP buscarán una forma de reparación pública a esta situación, debido a que es inaceptable que dirigentes se manifiesten de esta manera, sobre todo en la crisis de seguridad en la que se encuentran inmersa nuestra actividad", cerró el comunicado del Sifup.

