Tópicos: Deportes | Fútbol | Sub 17

Se anunció el regreso de la Copa UC Sub 17 tras siete años

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El certamen juvenil confirmó a los participantes para su flamante retorno.

Este viernes, Universidad Católica oficializó el regreso del torneo juvenil Copa UC Sub 17, que reunirá equipos internacionales en la segunda quincena de diciembre.

La tradicional competencia celebrará su edición número 18 tras siete años de ausencia, siendo su último ganador el seleccionado peruano en 2018.

El certamen tendrá lugar en el Claro Arena entre el 16 y 20 de diciembre, con jornadas dobles y equipos participantes ya confirmados.

Además del propio elenco "cruzado" estarán presentes Independiente del Valle (Ecuador), La Roja sub 17 y las selecciones de Colombia, Perú, Venezuela, Argentina y Catar.

