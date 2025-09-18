Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Sub 20

¡Hay nómina! Nicolás Córdova oficializó el plantel de la Roja para el Mundial sub 20

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La lista incluye 21 jugadores.

¡Hay nómina! Nicolás Córdova oficializó el plantel de la Roja para el Mundial sub 20
En portada

El técnico de la selección chilena Nicolás Córdova hizo oficial este jueves 18 de septiembre la nómina de 21 jugadores que será parte del Mundial sub 20 de Chile 2025.

En la lista hay algunas sorpresas como la ausencia de Iván Román, quien estaba suspendido para los dos primeros partidos. Tampoco está Damián Pizarro, quien no fue facilitado por Le Havre.


Entre los que sí están en la lista destacan Ian Garguez y Maximiliano Ramos, quienes ya tuvieron su estreno con la selección adulta en el último duelo ante Uruguay.

Esta es la nómina

Arqueros

  • Ignacio Sáez (Universidad de Chile)
  • Sebastián Mella (Huachipato)
  • Gabriel Maureira (Colo Colo)

Defensas

  • Felipe Faúndez (O'Higgins)
  • Ian Garguez (Palestino)
  • Nicolás Suárez (Colo Colo)
  • Milovan Celis (Unión Española)
  • Matías Pérez (Lecce, ITA)
  • Patricio Romero (Cobreloa)

Mediocampistas

  • Mario Sandoval (Audax Italiano)
  • Flavio Moya (Universidad de Chile)
  • Nicolás Cárcamo (Huachipato)
  • Joaquín Silva (Santiago Wanderers)
  • Agustín Arce (Deportes Limache)
  • Lautaro Millán (Independiente, ARG)

Delanteros

  • Vicente Alvarez (Unión San Felipe)
  • Francisco Marchant (Colo Colo)
  • Willy Chatiliez (Huesca, ESP)
  • Juan Rossel (Universidad Católica)
  • Emiliano Ramos (Everton)
  • Rodrigo Godoy (O'Higgins)

