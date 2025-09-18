¡Hay nómina! Nicolás Córdova oficializó el plantel de la Roja para el Mundial sub 20
La lista incluye 21 jugadores.
El técnico de la selección chilena Nicolás Córdova hizo oficial este jueves 18 de septiembre la nómina de 21 jugadores que será parte del Mundial sub 20 de Chile 2025.
En la lista hay algunas sorpresas como la ausencia de Iván Román, quien estaba suspendido para los dos primeros partidos. Tampoco está Damián Pizarro, quien no fue facilitado por Le Havre.
Entre los que sí están en la lista destacan Ian Garguez y Maximiliano Ramos, quienes ya tuvieron su estreno con la selección adulta en el último duelo ante Uruguay.
Esta es la nómina
Arqueros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros
📋 ¡La Nómina de #LaRoja 🇨🇱Sub-20 para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025! 🏆🤩— Selección Chilena (@LaRoja) September 18, 2025
En este día tan especial para todos los chilenos, comunicamos oficialmente los 2️⃣1️⃣ jugadores que defenderán a la Selección Chilena Sub-20 en esta fiesta deportiva global 🌎🔝… pic.twitter.com/TRFncXj9li