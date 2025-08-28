La Roja sub 20 agendó tres amistosos en la antesala del Mundial de la categoría

En la recta final de la preparación para la Copa Mundial sub 20 que tendrá lugar en nuestro país, la selección chilena de la categoría agendó tres amistosos de alto nivel ante sus símiles de Arabia Saudita, Corea del Sur y Nigeria.

El calendario de encuentros arrancará el 8 de septiembre en Sao Paulo, Brasil, donde el combinado dirigido por Nicolás Córdova enfrentará al equipo de Oriente Medio en el complejo CDJ Otho.

Posteriormente, La Roja se trasladará a tierras nacionales para recibir el 14 del mencionado mes al elenco surcoreano en el Complejo Deportivo Quilín. Finalmente, el ciclo se cerrará el 20 en el Monasterio Celeste de Rancagua frente a los africanos.

Con estos amistosos, el proceso sumará un total de 18 duelos internacionales y 21 microciclos en poco más de dos años de preparación para la cita planetaria que arranca el 27 de septiembre, donde Chile comparte grupo con Nueva Zelanda, Japón y Egipto.